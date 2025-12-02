Philippe Lanquetin, defesa-central que o Estoril emprestou ao ADO Den Haag no verão, foi condenado a três anos de prisão por ter provocado um grave acidente de viação em França.

O jogador de 20 anos, com 18 à data dos acontecimentos, conduzia sem carta de condução, sob influência de álcool e testou positivo para cannabis. No carro, que pertencia aos pais do futebolista e nem sequer tinha seguro, também foi encontrado óxido nitroso, conhecido como a «droga do riso».

Lanquetin causou o acidente de viação numa autoestrada a mais de 50 quilómetros de Paris, em outubro de 2023, por volta das três e meia da manhã. Depois de perder o controlo do carro, colidiu com outro automóvel. O jogador francês, que seguia acompanhado por um amigo, admitiu que conduzia a 140 quilómetros por hora, ou seja, em excesso de velocidade, após uma festa.

A decisão do tribunal foi conhecida na semana passada. Lanquetin foi condenado com pena de prisão de três anos, dois dos quais suspensos, ficou proibido de conduzir durante cinco anos e terá de pagar uma indeminização às vítimas, uma das quais ficou numa cadeira de rodas para o resto da vida.

Entretanto, o ADO Den Haag já suspendeu o jogador «com efeitos imediatos» e comunicou que «pretendia rescindir o contrato de empréstimo na janela de transferências de inverno».

«O clube obviamente não sabia disto. Lanquetin vai voltar ao seu clube em Portugal. O Estoril já foi informado», refere o clube neerlandês.

Formado no Lens, Lanquetin chegou ao Estoril em 2023/24, mas alinhou apenas na equipa de sub-23. Esta temporada, ainda não disputou qualquer minuto oficial com a camisola do ADO Den Haag.