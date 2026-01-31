A corrida para melhor marcador do campeonato português continua acesa. Neste sábado, o marroquino Yanis Begraoui distanciou-se de Samu Aghehowa e Chuchu Ramírez na tabela e isolou-se como o terceiro melhor goleador.

Begraoui bisou na vitória do Estoril sobre o Santa Clara (4-2), atingindo os 15 golos marcados esta temporada, em 20 jornadas. Um registo assinalável do 'intruso' aos 'três grandes' no pódio.

Vangelis Pavlidis, do Benfica, continua a liderar a tabela com 19 golos, seguido de perto por Luis Suárez (17), do Sporting, sendo que ambos ainda não entraram em ação esta jornada.

Atrás de Begraoui ficam Samu (FC Porto) e Ramírez (Nacional), cada um com 13 golos. Também ainda não jogaram esta jornada.

Consulte a lista dos melhores marcadores do campeonato.

19 golos: Pavlidis (Benfica).

17 golos: Suárez (Sporting).

15 golos: Begraoui (Estoril).

13 golos: «Chuchu» Ramírez (Nacional) e Samu (FC Porto).

10 golos: Clayton (Rio Ave) e Pablo (ex-Gil Vicente).

Nove golos: Pote (Sporting) e Guilherme Schettine (ex-Moreirense).

Oito golos: Zalazar (Sp. Braga)