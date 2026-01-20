Sporting, Benfica e Estoril evidenciam-se na equipa ideal da 18.ª jornada da Liga, com dupla representação. Combinados os dados de Maisfutebol e SofaScore – o nosso parceiro estatístico – o médio João Carvalho subiu ao trono.

Na visita ao Estrela da Amadora (5-0), o capitão do Estoril disputou 66 minutos e conseguiu um golo, duas assistências, três cruzamentos – em três tentados – e venceu cinco duelos em 11. Também nessa goleada do Estoril, o avançado Begraoui aplicou três golos em quatro remates.

Ainda que em segunda linha, não é possível ignorar a preponderância de Geny Catamo no triunfo do Sporting sobre o Casa Pia (3-0). O internacional moçambicano bisou em 83 minutos, além dois dribles bem-sucedidos e cinco duelos ganhos em 11.

Na baliza deste “onze” surge Hornicek, guardião do Sp. Braga que defendeu o penálti de Hugo Félix (Tondela) aos 86 minutos, antes de Zalazar converter outro penálti, mas a favor dos minhotos (90+2m).

Ainda no setor recuado, Dahl, Kiwior, Gonçalo Inácio e Touaizi formam quarteto. No meio, Fukui e Leandro Barreiro, que marcou pelo Benfica na visita ao Rio Ave (2-0), juntam-se a João Carvalho e Catamo. Por fim, na frente, Begraoui é acompanhado por Sandro Lima, que faturou na receção do Alverca ao Moreirense (2-1).

Consulte o “onze” ideal da 18.ª jornada da Liga.