Há uma alteração no corpo de arbitragem para o Estoril-Benfica: Vanessa Gomes vai ser a assistente do vídeo-árbitro Bruno Esteves no jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga, substituindo Hugo Coimbra, inicialmente designado.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta da alteração pelas 07h45 desta quarta-feira, para o jogo que está agendado para as 20h30 de sábado.

João Gonçalves, recorde-se, é o árbitro para o jogo. Vai ser auxiliado por João Bessa Silva e Ângelo Carneiro. O quarto árbitro é Márcio Torres.

Hugo Coimbra já estava também nomeado para ser árbitro assistente no Rio Ave-Estrela, jogo que se disputa no dia seguinte, domingo, pelas 15h30.