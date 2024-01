O Sporting recebe, ao fim da tarde desta sexta-feira, o Estoril, na partida que abre a 16.ª jornada da Liga. Como é habitual, o Maisfutebol vai fazer AO MINUTO do jogo que arranca às 18h45, em Alvalade.



Ruben Amorim não pode contar com Diomande que está a preparar a participação na CAN com a seleção da Costa do Marfim e com Morita que já está em estágio na seleção do Japão com vista à Taça da Ásia. Aos internacionais, juntam-se Fresneda, Coates e St. Juste, todos lesionados.



Por sua vez, Vasco Seabra está privado de Erick Cabaco e Alex Soares, ambos lesionados. Já Mateus Fernandes não pode ser utilizado por estar cedido pelos leões.



Confira as equipas prováveis na galeria associada.