Estoril, Boavista, Sporting e Sp. Braga, com dois jogadores cada, são os clubes mais representados na equipa da 6.ª jornada da Liga, elaborada através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da SofaScore.

Famalicão, FC Porto e Paços de Ferreira também estão representados no onze ideal desta ronda.