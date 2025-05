Quem com erros mata, com erros morre. Uma falha para cada lado valeu o empate no confronto entre Moreirense e Estoril. Se a formação cónega abriu o marcador depois de um erro adversário, os canarinhos chegaram à igualdade após uma falha local.

Dinis Pinto abriu o ativo e Marcelo colocou a equipa de Moreira de Cónegos a ganhar por dois. Bacher reduziu e André Marqués fixou o marcador. O Moreirense subiu ao 10.º lugar, em igualdade pontual com o Rio Ave, enquanto o Estoril permanece na 9.ª posição.

Joel Robles comprometeu

Cristiano Bacci fez três alterações no onze depois da derrota no Dragão. Maracás, Sidney e Maranhão ficaram no banco e foram a jogo Michel, Benny e Guilherme Schettine. Ian Cathro mostrou estar em sintonia com o homólogo canarinho e também protagonizou três alterações, trocando Pedro Carvalho, Jandro e André Laxcimicant por Wagner Pina, Holsgrove e Rafik Guitane.

A primeira metade foi monótona e com poucos motivos de interesse. Havia muita troca de bola no setor defensivo das duas equipas, mas quando o esférico chegava na frente as defesas superiorizavam-se ao ataque. A troca de bola das duas formações era lenta e previsível, facilitando a vida a quem defende.

Foi numa falha individual que o Moreirense se adiantou no marcador. Bola atrasada para Joel Robles, o guarda-redes escorrega e aparece Dinis Pinto a empurrar para o fundo das redes. Os cónegos adiantavam-se no marcador e a face do desafio não mudou até ao descanso, mantendo-se a vantagem mínima.

Nova falha, novo golo

Ian Cathro deixou Pedro Álvaro no balneário e lançou para o segundo tempo Gonçalo Costa. E a turma canarinha quase chegou ao empate após o reatamento. Guitane rematou já no interior da área, a bola desviou em Frimpong e Caio Secco, com um voo, impediu a igualdade. Na resposta, o Moreirense fez o segundo. Cruzamento teleguiado de Alan e Marcelo a subir ao 3.º piso e a cabecear para golo.

Os treinadores foram refrescando as equipas, mas era formação estorilista a ter mais bola e acabou mesmo por marcar. Numa bola parada, Holsgrove cruzou para o segundo poste onde apareceu Bacher a cabecear para o fundo das redes. A bola fez um balão tão estranho que enganou toda a gente. Os forasteiros entusiasmaram-se e acabaram por chegar à igualdade. Desentendimento entre Caio Secco e Marcelo que Marqués, acabado de entrar, aproveitou para fazer golo.

FIGURA: Bacher (Estoril)

Foi o defesa central que iniciou a recuperação estorilista. Bacher esteve imperial no setor defensivo, mostrando ser o patrão da defesa, e ainda foi ao ataque fazer o primeiro golo do Estoril. O central cabeceou quase sem ângulo, mas o esférico só parou no fundo das redes. Bom golo.

MOMENTO DO JOGO: Erros fatais deram golo

Joel Robles abriu nas hostilidades para a formação canarinha com um erro que valeu o primeiro golo do Moreirense. Dinis Pinto não se fez rogado e marcou. Na segunda parte, os cónegos retribuíram o gesto do opositor e numa falha de comunicação entre Caio Secco e Marcelo, Marqués fez a igualdade.

POSITIVO: Fair-play entre adeptos

Os adeptos das duas equipas estiveram o jogo todo a puxar pelas equipas e protagonizaram um momento bonito de comunhão e fair-play. Do lado da equipa de Moreira de Cónegos gritava-se Estoril; por sua vez, os canarinhos gritavam Moreirense. Momento que terminou um aplauso de todos os adeptos presentes no estádio.