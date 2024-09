Na antevisão ao jogo inaugural da sétima jornada, o comandante do Estoril, Ian Cathro, confessou que a equipa olha para o Sporting como um «exemplo».

«Em vez de olhar para o Sporting como uma motivação extra, olhamos para o Sporting com um exemplo, uma equipa em crescimento. É uma equipa com muitos anos com o mesmo treinador, a mesma dinâmica de jogo e que foi melhorando. Cada vez que havia um problema encontraram soluções, e é assim que se faz uma equipa de futebol. É um bom exemplo do que queremos para o Estoril», referiu esta quinta-feira em conferência de imprensa.

O técnico escocês explicou também que não têm o dever de tirar pontos à equipa de Ruben Amorim, mas vão procurar fazê-lo.

«Não faz parte do nosso trabalho ser a primeira equipa a ganhar ao Sporting. Para nós, cada jogo é uma oportunidade de melhorar e somar pontos. Vai ser um jogo difícil, vamos jogar contra uma equipa muito boa, bem preparada e campeã, mas vamos focar-nos no nosso trabalho», disse.

Sobre Gyökeres, Catho só deixou elogios, mas não esqueceu o resto do plantel, pois é um «erro olhar só para um jogador».

«O Sporting tem várias opções, várias dinâmicas bem trabalhadas e vamos preparar todos os cenários. Gyökeres tem muita qualidade, muita capacidade, mas o Sporting tem outros jogadores. Não podemos pôr o foco num só jogador, mas na qualidade da equipa. É um erro olhar só para um jogador», concluiu.

Esta sexta-feira, às 20h15, o Estoril, atualmente na 13.ª posição, com seis pontos, recebe o líder Sporting, com 18.