No final de uma semana marcada pelo surto de covid-19 no plantel do Estoril, antes da receção dos estorilistas ao FC Porto, Ryotaro Meshino garante que a equipa vai para campo lutar com as armas que tem.

«O FC Porto tem grande potencial, é uma boa equipa, mas temos de nos focar em nós mesmos, no nosso de futebol e lutar. Temos de mostrar o nosso espírito pelos nossos adeptos», declarou, em entrevista difundida pelo Estoril.

O jogador nipónico emprestado pelo Manchester City não se referiu ao surto de covid-19 no plantel e estrutura profissional da equipa da linha de Cascais, que motivou o pedido de adiamento do jogo, que teve a concordância do FC Porto.