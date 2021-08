*por Rui Almeida Santos

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Arouca na primeira jornada da Liga.

«É uma vitória merecida. Fizemos uma primeira parte muito boa. Houve um golo madrugador, mas podíamos ter marcado mais um ou dois. O resultado ao intervalo peca por escasso. O adversário teve muita vontade em dar a volta, com uma capacidade física interessante. Acabou por dominar mais o jogo, também consentido da nossa parte, e acaba por haver aquele chuveirinho nos últimos 20 minutos que lança sempre o caos e torna o jogo mais emotivo, porque a bola anda sempre de volta das áreas, mas sem oportunidades de golo. Na segunda parte, das poucas oportunidades, as melhores foram do Estoril. Pena não termos sentenciado o jogo mais cedo.»

[sobre o processo de jogo]

«Não fazemos muitos golos, faz parte do processo de crescimento. Tentamos ser uma equipa positiva, que joga o jogo pelo jogo. Acreditamos que quem joga mais e melhor tem mais possibilidade de vencer. Só defendemos quando somos obrigados, tal como fizemos hoje. Não é o nosso ADN defender por defender. É um Estoril como sempre foi e como continuará a ser.»

[sobre a estreia na Liga]

«Tivemos nove estreantes na Liga. Tivemos vários jogadores dos sub-23, que tanto se esforçam por ter uma oportunidade, o que nem sempre é fácil.»