O Estoril oficializou esta quarta-feira a saída por empréstimo do neerlandês Finn Dicke, para o S.K. Beveren.

Em comunicado, os canarinhos confirmaram a cedência do médio para o emblema belga, que é válida até ao fim da temporada. Em declarações aos órgãos de comunicação social do clube, Dicke abordou o crescimento durante as duas épocas que leva no Estoril e admitiu estar «ansioso» por mostrar o que consegue fazer.

Com dois jogos pela equipa principal do Estoril, na última época o médio fez um golo em 16 encontros nos sub-23.