O Estoril Praia anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com Isnaba Mané, extremo que chegou à Amoreira em janeiro do ano passado.

O avançado somou dez jogos ao serviço dos canarinhos antes de ser cedido, já na época 2025/26, ao Arda Kardzhali, da Bulgária. No emblema búlgaro, Mané realizou 15 partidas, apontando um golo e uma assistência.

Terminado o empréstimo, as duas partes chegaram agora a acordo para a desvinculação contratual, com o Estoril a desejar ao jogador as maiores felicidades pessoais e profissionais.