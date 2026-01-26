Liga
Há 1h e 14min
OFICIAL: Estoril rescinde com avançado de 21 anos
Isnaba Mané estava emprestado aos búlgaros do Arda Kardzhali
O Estoril Praia anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com Isnaba Mané, extremo que chegou à Amoreira em janeiro do ano passado.
O avançado somou dez jogos ao serviço dos canarinhos antes de ser cedido, já na época 2025/26, ao Arda Kardzhali, da Bulgária. No emblema búlgaro, Mané realizou 15 partidas, apontando um golo e uma assistência.
Terminado o empréstimo, as duas partes chegaram agora a acordo para a desvinculação contratual, com o Estoril a desejar ao jogador as maiores felicidades pessoais e profissionais.
