O Estoril oficializou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Tiago Brito até 2029.

O médio de 21 anos chegou aos canarinhos no verão passado, depois de três épocas ao serviço do Vizela. Realizou 24 jogos no escalão de sub-23, até ser chamado por Ian Cathro à equipa principal na reta final da temporada, tendo somado quatro partidas.

«Estou muito feliz e orgulhoso por ter renovado o meu contrato com o Estoril Praia. O projeto dos sub-23 consiste na passagem de jogadores para a equipa A e estou muito entusiasmado para a próxima época, na qual espero fazer muitos jogos», disse o jogador aos meios de comunicação do clube da Linha.