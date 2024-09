O Estoril oficializou esta segunda-feira a transferência de João Tavares para o Radomiak Radom.

Através das redes sociais, os canarinhos confirmaram a saída do avançado brasileiro, que na última temporada brilhou ao serviço do clube na Liga Revelação, prova que foi inclusive conquistada pelo Estoril. Num total de 32 jogos, o jogador de 22 anos apontou dez golos.

«Hoje encerro um ciclo, mas fica a minha gratidão aos adeptos por todo o apoio, a minha gratidão a todos os que trabalham no Estoril e que me ajudaram, assim como a todo o grupo com que trabalhei. Foi uma época incrível com a dobradinha que era o nosso objetivo. Agora vou para novos vôos e espero que continuem a torcer por mim», afirmou João Tavares, em declarações à comunicação social do clube.

