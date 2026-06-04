O Estoril anunciou que chegou a acordo com o Monza para a transferência do francês Manga Foe-Ondoa. O jovem médio, recorde-se, esteve duas temporadas ligado aos canarinhos.

Na época passada, Foe-Ondoa esteve emprestado à Oliveirense, onde apontou três golos e duas assistências em 32 jogos. Em 2024/25, atuou pela equipa sub-23 do Estoril, assinando quatro golos.

Em declarações aos meios de comunicação do clube estorilista, Manga Foe-Ondoa refere que chegou «o momento de dar um passo diferente» na carreira, mas sublinha que nunca esquecerá o Estoril e «as suas gentes».

Desta forma, o médio francês assina até 2030 pelo Monza, recém-promovido ao principal escalão do futebol italiano, onde atua o português Dany Mota.