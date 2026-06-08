OFICIAL: Ian Cathro deixa o Estoril e vai treinar o Saint-Étienne
Canarinhos confirmam que recebem uma «compensação financeira» pela saída do técnico escocês
Canarinhos confirmam que recebem uma «compensação financeira» pela saída do técnico escocês
O Estoril confirmou, esta segunda-feira, a saída do treinador Ian Cathro para os franceses do Saint-Étienne.
Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, os canarinhos garantem uma «compensação financeira», uma vez que o técnico escocês tinha contrato até 2028.
Em comunicado, o Estoril destaca que Cathro «conduziu a equipa a dois lugares consecutivos no top 10 da Liga», destacando-se «pela sua identidade ofensiva».
Antigo adjunto de Nuno Espírito Santo, Ian Cathro vai assim rumar ao segundo escalão do futebol francês, para orientar o histórico Saint-Étienne, que falhou a subida à primeira divisão, ao ser derrotado pelo Nice no play-off.
«É um clube especial, com expectativas muito altas e uma responsabilidade especial para com os adeptos. O que me atrai aqui é a possibilidade de construir algo claro: uma equipa que saiba o que quer fazer, que trabalhe com intensidade, que ajude os jogadores a progredir e que siga em frente com coragem. Há muita energia neste clube. O nosso papel será transformá-lo em trabalho, exigência e progresso no campo», disse o escocês, em declarações aos meios de comunicação do clube com quem assinou um vínculo de duas temporadas.