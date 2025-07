O Estoril anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o treinador Ian Cathro para a renovação do contrato até 2028.

O técnico escocês chegou na última temporada proveniente do Al Ittihad, onde era treinador adjunto. Cathro levou o Estoril ao oitavo lugar da classificação e bateu o recorde de mais jogos sem perder dos «canarinhos» com cinco vitórias consecutivas.

Em declarações ao clube, Cathro quis relembrar Diogo Jota e André Silva que faleceram na última semana, vítimas de um acidente de viação.

«Neste momento especial aqui no Estoril, em que o sentido é querer participar, também, da construção de um grupo especial, de jogadores e de pessoas, só quero que a família do Diogo e do André sintam mais um pouco o incrível amor, apoio e a força que também nasce e se partilha no futebol; e que aos poucos encontrem as forças necessárias para voltar a colocar um pé à frente do outro», disse.

Na última época, o treinador de 38 anos realizou 35 jogos no comando da equipa da linha, tendo alcançado 12 triunfos.