O Estoril chegou a acordo com o Eldense para o empréstimo de Israel Salazar, até ao fim da temporada.

Através de um comunicado, o clube da Liga anunciou a saída do avançado de 22 anos, que vai assim atuar na terceira divisão do futebol espanhol durante a época de 2025/26. Contratado ao Real Valladolid no verão de 2024, Israel Salazar realizou um total de 13 jogos pela equipa principal do Estoril na última época.

Leia o comunicado do Estoril na íntegra:

«O Estoril Praia e o CD Eldense chegaram a acordo para a cedência por empréstimo de um ano do avançado Israel Salazar.

O extremo que também pode alinhar como ponta de lança chegou à equipa da Linha na temporada passada e envergou a camisola canarinha em treze ocasiões entre Liga Portugal e Taça de Portugal.

Com formação no Real Madrid, onde venceu uma UEFA Youth League, foi no Valladolid que se destacou antes de chegar ao Estoril Praia, sendo que no CD Eldense irá disputar a Primeira División RFEF.

O Estoril Praia deseja ao seu atleta as maiores felicidades pessoais e profissionais para a próxima época.»