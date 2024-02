Depois do Santos ter confirmado o negócio no dia 30 de janeiro e do defesa ter sido inscrito na Liga no dia 31, João Basso foi, esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, oficializado como reforço do Estoril.

O defesa regressa assim à Amoreira por empréstimo do Santos até ao final da época, numa transferência que não foi fácil de concretizar.

Com a cedência de Basso aos estorilistas, a equipa brasileira ficava com oito jogadores emprestados fora do país, quando apenas pode ter sete por lei. O Santos resolveu então a situação de um desses futebolistas e a equipa de Vasco Seabra pôde, por fim, anunciar a contratação do central no dia 5 de fevereiro.

De recordar que João Basso passou pelo Estoril entre 2016/2017 e 2018/2019, onde somou cinco jogos pelos estorilistas.