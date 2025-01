Andrei Florea é o mais recente reforço do Estoril, tendo chegado ao clube por empréstimo da Juventus.

Em comunicado e através das redes sociais, os canarinhos confirmaram a chegada do jovem médio de 19 anos, que alinhará com a número 40 nas costas. Esta época, Florea realizou um total de 19 jogos pelos sub-20 da equipa italiana, com um total de quatro golos e uma assistência.