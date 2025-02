O Estoril oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Leonardo Santos.

Através das redes sociais e em comunicado, os canarinhos confirmaram a chegada do lateral de 21 anos, que estava atualmente sem clube. Com formação no Flamengo e no Corinthians, realizou um total de 45 jogos pelos sub-20 do Atlético Mineiro.

Léo Santos, como é conhecido no futebol, assinou um contrato válido até ao fim da temporada e irá alinhar com o número 80.

«As minhas expetativas são as melhores possíveis. O clube tem uma estrutura muito boa e espero adaptar-me o mais rapidamente possível para conquistar grandes títulos. Sinto-me muito feliz e honrado por representar um clube como o Estoril Praia», afirmou.