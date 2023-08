Eliaquim Mangala, que entre 2011 e 2014 representou o FC Porto, está de regresso a Portugal para jogar no Estoril, informaram os canarinhos.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o internacional francês estava a trabalhar há vários dias com o plantel estorilista e integrou até o estágio em Guimarães, às ordens de Álvaro Pacheco.

A condição física do central de 32 anos, que está sem competir de forma oficial há mais de um ano, levou a que fizesse trabalho individualizado específico, tendo sido integrado aos poucos no trabalho coletivo. Agora, assinou por uma temporada com a equipa da Linha.

Mangala deixou o Saint-Éttiene no final de 2021/22: o último jogo que disputou foi a 29 de maio de 2022.

Formado no UR Namur, da Bélgica, Mangala chegou a sénior ao serviço do Standard Liège. Ao fim de três épocas, mudou-se para o FC Porto, de onde saiu para o Manchester City em 2014. Em 2016/17 foi emprestado ao Valência e, desde então, passou ainda por um empréstimo no Everton e uma lesão grave.

Em 2019, Mangala esteve perto de voltar ao FC Porto, mas os problemas no joelho direito inviabilizaram o regresso. O gaulês assinou depois pelo Valência, onde ficou dois anos, antes de representar o Saint-Étienne.

[artigo atualizado]