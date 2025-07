O Estoril anunciou esta segunda-feira a contratação de Nodar Lominadze, proveniente do Dínamo Tbilisi. O médio georgiano assinou contrato até 2029.

«O médio Nodar Lominadze é reforço do Estoril Praia e assina até 2029», escreveu o clube nas redes sociais.

Ao longo da carreira, o futebolista de 23 anos representou também o FC Graga, FC Dilla e o Samgurali Tskaltubo, todos da Geórgia. Em 2025, ao serviço do Dínamo Tbilisi fez um total de 17 jogos e apontou um golo.

«Quando cheguei, fiquei particularmente impressionado com a atitude calorosa das pessoas e com a vila de Cascais», disse o jogador aos canais oficiais do clube.