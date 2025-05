O Estoril confirmou a saída de Pedro Álvaro, capitão da formação canarinha, ao fim de três temporadas.

Através de um comunicado, o clube oficializou a decisão, sendo que o central de 25 anos passa a ser um jogador livre no mercado a partir do fim do mês de junho. Pedro Álvaro somou um total de 98 jogos ao serviço da equipa principal, com um total de dois golos e três assistências.

«Foram três anos incríveis e vão ficar na memória para sempre. Fiz um trajeto bonito neste clube e foi um prazer ter estado cá. Cresci muito no Estoril Praia. Conheci profissionais e treinadores incríveis, e o staff nunca falhou connosco, são mesmo muito prestáveis. As pessoas que compõem este clube são mágicas. Espero que continuem assim e que tenham muito sucesso. Serei mais um a apoiar», afirmou ao site oficial do Estoril.