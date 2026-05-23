O Estoril confirmou, nas redes sociais, a saída do lateral-esquerdo Pedro Amaral, após duas épocas.

O jogador de 28 anos estava em final de contrato com os estorilistas.

Esta temporada, Pedro Amaral somou uma assistência em 27 jogos.

Formado no Benfica, o lateral-esquerdo também já passou por Lamia e Panetolikos, ambos da Grécia, além de Rio Ave e Al Khaleej (Arábia Saudita).