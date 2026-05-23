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Há 2h e 2min
OFICIAL: Pedro Amaral despede-se do Estoril
Lateral-esquerdo deixa o clube ao fim de duas épocas
AC
Lateral-esquerdo deixa o clube ao fim de duas épocas
AC
O Estoril confirmou, nas redes sociais, a saída do lateral-esquerdo Pedro Amaral, após duas épocas.
O jogador de 28 anos estava em final de contrato com os estorilistas.
Esta temporada, Pedro Amaral somou uma assistência em 27 jogos.
Formado no Benfica, o lateral-esquerdo também já passou por Lamia e Panetolikos, ambos da Grécia, além de Rio Ave e Al Khaleej (Arábia Saudita).
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