Pako Ayesterán, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Estoril, neste sábado.

«O futebol é um jogo de momentos e detalhes. O detalhe do minuto 86 deixou-nos sem um ponto. Tal como alguns detalhes na primeira parte, quando fomos dominadores e faltou-nos eficácia em pormenores que podiam ter feito o jogo cair para o nosso lado.

Na segunda parte faltou-nos ter mais a bola, o Estoril exigiu-nos muito na largura e a nossa pressão foi mais fraca. Permitimos alguns cruzamentos, o adversário criou-nos mais perigo dessa forma e foi assim que sofremos golo.

Faltou-nos eficácia e escolher bem o último passe. Chegámos com alguma facilidade ao último terço, recordo de duas oportunidades do Agra, mas não conseguimos finalizar.»

[identidade mostrada pela equipa dá segurança para fugir à zona de descida]

«Não temos muita segurança, porque no futebol nunca há segurança. Mas o que nos dá esperança é ver a equipa no dia a dia, a forma como trabalham e acreditam no que estamos a fazer. Temos jogadores com características que nos permitem ser fortes em algumas fases do jogo e menos fortes noutras fases. Temos de aceitar essas nossas características e trabalhar para as melhorar.»