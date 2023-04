Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Estoril, na Amoreira.

«A substituição foi importante, não vou ter falsa modéstia. Mas há dias em que não corre como queremos e as substituições não funcionam. Desta vez funcionou, estamos felizes, mas é por todo o trabalho que fizemos ao longo dos 98 minutos.»

[sente que a permanência fica assegurada com os 30 pontos?]

«Não sinto que está assegurada nem permitirei que alguém entre por aí. São três pontos importantes. Temos perdido jogos por 1-0, eram muitos sem o sabor da vitória e era importante porque precisamos de trabalhar sobre vitórias. Porque chega a uma fase em que tantos jogos sem vencer desmoralizam.»

[além da vitória, o Portimonense não sofreu]

«Ao longo da época, utilizámos um sistema de quatro atrás. Inverti na sequência das goleadas em Arouca e no Bessa, porque senti que precisávamos de um maior reforço atrás. E isso talvez nos tenha tirado maior pendor ofensivo.»

[sobre a exibição de Nakamura na primeira parte]

«Sem querer tirar mérito ao Naka, há uma bola que dá uma grande defesa para canto e depois do canto ele faz outra grande intervenção, mas aquela primeira bola ele tem de a ir buscar e ficar com ela na mão. E com isso já não havia nem a primeira nem a segunda defesas. Já lhe disse que ele tinha de ir buscar aquela bola. É muito difícil jogar contra o vento neste estádio. Por isso é que disse ao meu capitão que queria jogar contra o vento na primeira parte. são pormenores que muitas vezes fazem diferença.»