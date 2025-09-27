Pedro Amaral, jogador do Estoril, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a derrota por 1-0 frente ao Sporting, numa partida a contar para a sétima jornada da Liga. O defesa canarinho lamentou o golo sofrido, mas retira «coisas boas» do duelo frente aos leões.

Analise do encontro

«Sabíamos que o Sporting ia entrar forte, mas nós queríamos entrar da mesma forma, fortes. Sabíamos que os primeiros 15 minutos eram o momento-chave do jogo. Infelizmente, concedemos um golo aos 12 minutos, que provavelmente complicou ali a fase inicial, em que nós queríamos ter a bola, que é uma das coisas que nos define. Não conseguimos, também por mérito do adversário. Creio que depois, a partir dos 15 minutos, foi outro jogo. Tentámos ao máximo criar as nossas oportunidades. Creio que foi um jogo até mais dividido. Como eu disse, gostaríamos de ter mais bola, mas há coisas positivas a retirar do jogo e este é o nosso caminho. Vamos continuar a trabalhar fortes e acho que é isso. Também agradecer aos nossos adeptos, àqueles que estiveram de amarelo e que realmente vieram apoiar o Estoril. Espero que no próximo jogo em casa se mantenha a mesma onda ou até maior».

Entradas nas partidas são para corrigir

«Nós sabemos o que é que temos de corrigir. Obviamente que ninguém entra para o jogo a querer entrar mal, nem jogar mal, nem falhar passes. As coisas acontecem, também temos 11 jogadores do outro lado que querem fazer o mesmo, e o futebol é isto. Acho que há que retirar as coisas boas, verificar aquilo que não foi tão bem feito. O nosso campeonato continua, não olhamos para os adversários, olhamos para o nosso caminho, para a nossa identidade, para a nossa imagem, de querer fazer um Estoril diferente, e é isso que vamos fazer».

Estoril vai entrar em campo sempre com identidade

«Sim, claro que sim. Eu acho que dentro de campo é que se mostra, e nós no ano passado, na época passada, mostramos que realmente o Estoril tem um longo caminho pela frente, com coisas positivas. E nem sempre vai correr como queremos — isto é uma maratona, não é um sprint. Portanto, eu acho que temos de retirar, volto a dizer, coisas boas deste jogo e verificar aquilo que não foi tão bom, para continuarmos a manter a nossa identidade».