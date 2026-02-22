César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa após a derrota frente ao Estoril, por 3-1, na 23.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do Estoril

«Foi um jogo em que os adeptos certamente ficaram satisfeitos, com duas equipas a querer ganhar e à procura dos três pontos. Um jogo muito equilibrado, em que a vitória podia ter caído para qualquer uma das equipas. Parabéns ao Estoril pela vitória, que não belisca em nada o que temos feito, temos de usar este jogo para crescermos enquanto equipa. Faltou-nos o controlo da nossa organização, agressividade nos duelos e em segundas bolas. O Estoril ganhou a supremacia em alguns momentos do jogo. A vitória acaba por cair para o Estoril, como podia ter caído para nós.»

Olho na Europa até ao fim da época?

«Temos de olhar para este jogo e este jogo tem de nos servir para crescermos mais. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e acabou por ser, batemo-nos, mas temos capacidade para fazer mais e melhor. Temos de falar com a equipa e mostrar o que não fizemos tão bem. O importante é ir jogo a jogo, há várias equipas com capacidade e qualidade. É certo que temos sido fortes com duelos diretos com equipas que estão perto de nós, mas este foi um jogo muito equilibrado em temos de oportunidades. Sabemos que a seguir temos o Benfica, mas em nossa casa temos de olhar para o Benfica como olhamos para todos os adversários.»