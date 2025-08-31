*Por Arménio Pereira

Ian Cathro, treinador do Estoril, não deixou de criticar o estado do relvado do Estádio João Cardoso que foi sujeito a obras de recuperação nas últimas semanas. Após o empate frente ao Tondela (2-2), o técnico do Estoril não quis perder muito tempo em encontrar «justiça» no resultado.

Análise do jogo e estado do relvado

«Acho que o jogo ficou muito afetado pelo estado relvado, complicando o trabalho dos jogadores. Acredito muito que o campeonato português está cheio de talento. Hoje, as duas equipas jogadores com muita qualidade, que são capazes de fazer muito mais. Também há muito bons treinadores que conseguem ajudar os jogadores a fazer bons jogos de futebol, mas se vamos permitir que um jogo da primeira Liga Portuguesa jogar num relvado assim é uma desvalorização pura do campeonato português».

Resultado merecido?

«Vamos dizer que sim para não perder tempo».