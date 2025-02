Petit, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Rio Ave por 2-1 no reduto do Estoril, a contar para a 23.ª jornada da Liga:

[Expulsão após o apito final do árbitro?]

«Compreendo a situação dos árbitros, mas atualmente não se pode falar e dizer nada, é fácil dar vermelhos e amarelos, à mínima coisa fazem isso. No nosso tempo falava com os árbitros e hoje é mais fácil protegerem-se com os amarelos e os vermelhos.»

[Exibição do Tiago Morais e o golo apontado após saltar do banco?]

«O Tiago tem de ser um jogador mais constante durante a partida, tanto em termos ofensivos como defensivos. Está a fazer golos quando salta do banco e tem sido importante, é alguém que desequilibra, está a entrar bem. Quando entra, as equipas já estão mais fatigadas e nesses lances consegue fazer coisas diferentes.»

[Análise ao encontro e o que faltou ao Rio Ave?]

«Na segunda porta dominámos, podíamos ter feito o empate mais cedo, o Estoril consegue fazer os dois golos em duas oportunidades. Sinto que o resultado é injusto para o que foi o jogo, sobretudo para o nosso lado, o Estoril teve a sorte do jogo a acabar. As oportunidades do Clayton foram claras e podíamos ter feito o empate.»

«Fico contente quando fazemos golos e frustrado quando sofremos, o primeiro golo nasce de uma perda de bola da nossa parte, o Estoril aproveita e chega ao golo. No segundo golo o Estoril aproveita, são detalhes e pormenores, assim como fatores de crescimento. Os jogadores estão a conhecer-se, tentámos trabalhá-los e minimizar os erros. No processo ofensivo conseguimos criar situações e marcar, temos de melhorar no aspeto ofensivo.»