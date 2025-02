Ian Cathro, treinador do Estoril Praia, voltou a frisar o caso de alegado racismo que visou um dos jogadores ‘estorilistas’, na semana passada na Choupana.

O técnico de 38 anos assumiu a responsabilidade das declarações proferidas a expor a situação e recusou ser chamado de «mentiroso».

«Não sou mentiroso e se alguém quer dizer que estou a mentir peço desculpa, mas têm de chegar na minha cara e dizer à minha frente que estou a mentir, porque não estou. Isso é que não, isso é que não permito», afirmou o técnico ‘estorilista’, na antevisão da partida com o Rio Ave.

«Acredito que eles não vão chegar a dizer-me isso na minha cara [acusá-lo de mentir]. Tenho quase a certeza de que não o farão e, para toda a gente saber e não haver dúvidas: se, de uma forma ou outra, alguém vai atacar algum destes jogadores com quem trabalho todos os dias, vão ter de passar por mim primeiro. Acho que não é uma boa ideia arranjar uma luta dessas. Então, peço a quem fez esse comunicado que pense um pouco”, acrescentou.

Sobre a recessão ao Rio Ave, a contar para a 23.º jornada do campeonato, o técnico escocês dos ‘canarinhos’ admite que quer voltar às vitórias, depois do empate (2-2) na Choupana.

«Acho que passa muito pela nossa capacidade de entrar com a máxima intensidade e agressividade em todas as situações e depois a capacidade de nos focarmos nas nossas tarefas durante o jogo, com muita concentração, para que consigamos sentir um pouco mais o controlo do jogo.»

Quanto ao adversário, Ian Cathro elogiou a evolução da equipa de Vila do Conde e diz que espera um Rio Ave «diferente».

«Estivemos a analisar e vimos um Rio Ave diferente do que era na primeira volta. Acredito que agora joga um pouco mais rápido em direção à baliza, com mais verticalidade, provavelmente tem um pouco mais de cultura e é uma equipa muito competitiva», elogiou.

O Estoril Praia (8.º) recebe o Rio Ave, no Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, às 20h30.