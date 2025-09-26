Rui Borges, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, comentou o prémio Gerd Müller para goleador do ano entregue a Viktor Gyökeres e não se mostra surpreendido pelos agradecimentos do avançado sueco a «todos no Sporting». O técnico dos leões deixa elogios à evolução de Kochorashvili e aborda o confronto com o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal:

Gyökeres eleito goleador do ano

«Acho que há sempre mérito de todos, meu também. Acima de tudo fico feliz por ele vencer e foi merecido, por tudo o que ele foi capaz de nos dar ao longo destes dois anos. Muito honestamente não esperava outra coisa do Viktor, no que toca aos agradecimentos. Tenho-o como um jogador extraordinário, mas também como uma pessoa equilibrada e sensata, fora o que é o jogador e a questão do mercado de transferências. Acho que era mais do que merecido esse agradecimento.»

Adaptação de Kochorashvili?

«O Kochorashvili está num período de adaptação. No que toca ao rendimento fico feliz pelo que tem dado, mas queremos muito mais dele e ele também o quer. Tal como o Ioannidis e o Vagiannidis, são jogadores que estão a encaixar numa equipa que tem dinâmicas próprias e com jogadores que já vêm de épocas passadas, com um conhecimento mútuo muito bom. Aos poucos têm crescido e fico feliz nesse sentido. Ele tem muita margem para melhorar e sabemos o que pode dar à equipa.»

Paços de Ferreira para a Taça de Portugal

«É um jogo contra uma boa equipa, que está na II Liga, mas que nos ensinou a ser competitivos perante o seu público. É uma equipa que está habituada à primeira divisão. Vai ser um jogo difícil, mas queremos defender o nosso título e num clube como este só podemos pensar em vencer a Taça. Agora, para a vencer temos de passar vários obstáculos e tudo começa com uma vitória em Paços de Ferreira.»