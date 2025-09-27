Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a vitória por 1-0 frente ao Estoril, numa partida a contar para a sétima jornada da Liga. O técnico dos leões fez questão de referir que não gostou da atitude dos jogadores, apesar dos três pontos na Amoreira.

Entrada forte valeu pelo jogo

«Sim, é um pouco isso. Valeu-nos pela entrada. Os primeiros 30 minutos foram muito bons, intensos, competitivos. Chegámos ao golo. No final da primeira parte entrámos num facilitismo que não pode acontecer. E não só nesses 15 minutos. Acho que o jogo tem de servir de exemplo para o futuro. Não podemos ter desculpas de nada, porque no final da primeira parte… A segunda, o Estoril não foi capaz de nos criar grande coisa, é certo. Mas não fomos o Sporting que costumamos ser. Não conseguimos criar muitas oportunidades de golo. Muitos passes falhados. O Estoril, tudo o que teve, foi muito por reações, por bolas perdidas nossas. Muito por exagerar nos passes interiores, demorar a soltar a bola. Deixámos o jogo entrar num ritmo mais lento. Isso foi ser sempre o Estoril e não nós. E tem de servir de exemplo para o futuro. Dentro daquilo que foi o jogo, fizemos o «q/b» para ganhar, é certo. Pelos primeiros 30 minutos, acima de tudo. Mas depois, no resto do jogo, andámos muito apáticos. Faltou intensidade, foi um ritmo muito baixo, que não é o que nós queremos. Não se sentia a mesma energia, mas não pode voltar a acontecer».

Qualidade da equipa caiu ao longo do jogo

«Sim, penso que foi geral, não só os centrais. Os centrais realmente depois apanharam dois jogadores muito capazes naquilo que é a primeira etapa da construção. Também falharam alguns passes, sempre na procura do melhor passe, sempre na procura de passes que nos metam logo na cara da linha defensiva adversária. E levou-nos a muitos erros nos passes. E não pode acontecer, não podia. Tínhamos de instalar, ter mais paciência, a bola tinha de andar muito mais rápido do que andou. Pausámos muito o jogo. Fomos controlando o Estoril. Eles também não foram capazes de nos criar nada ao longo da segunda parte. Na primeira parte, um erro nosso, com uma grande defesa do Rui, foi o único momento que eles tiveram de finalização. Nós fomos andando perto da baliza deles, mas sem criar grande perigo. Tirando os primeiros 30 minutos, não criámos grandes oportunidades. Com a entrada do Alisson e do Fotis [Ioannidis], ganhámos ali um bocadinho mais de energia também. E com o Geny [Catamo] tivemos duas, três aproximações à baliza deles. O resto foi muito apático, com muita falta de intensidade. Nem é só nos comportamentos individuais com bola. A bola tinha de andar muito mais rápido, obrigar a desgastar muito mais o Estoril. Para depois, sim, nos momentos certos, entrarmos e procurarmos os passes corretos».

Regresso de Morita à titularidade e troca por Kochorashvili

«Foi mesmo por gestão daquilo que tem sido a vinda do Morita também agora. Estava destinado a fazer apenas e só esse tempo. Optámos por metê-lo numa fase inicial, para o tirarmos depois. E foi o que aconteceu. Apenas e só isso».

Vêm dois jogos importante: Nápoles e Sp. Braga

«É imperial estarem todos prontos para jogar e prontos para dar a resposta. E volto a dizer que este jogo sirva de exemplo nesse sentido, porque de todos os jogos que fizemos até agora, foi o que menos me agradou, foi o de hoje. Pela incapacidade que tivemos de criar mais coisas do que criámos, quando em todos os jogos oficiais isso tinha acontecido. Que sirva de exemplo e que, quarta-feira, a equipa dê uma boa resposta também».