Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após a vitória sobre o Estoril por 1-0, num jogo a contar para a sétima jornada da Liga:

Exibição de Maxi Araújo

«Para mim foi o melhor jogador do Sporting. É competitivo, tem uma energia muito própria e contagiante, não só para fora, mas também para os colegas. Fez um grande jogo e é um grande jogador. Felizmente temos mais jogadores para a posição, como o Mangas e o Matheus Reis. O Maxi habituou-nos a um patamar muito alto. Deixar um agradecimento a todos os adeptos que nos fizeram sentir em casa. Olhava para todo o lado e só via camisolas do Sporting. É bom chegar aqui e sentirmos que estão todos a correr atrás do mesmo. Obrigado por nos fazerem sentir em casa.»

Importância dos suplentes para o resultado

«Não fico surpreendido com o que tem feito (Alisson), achávamos que era importante o crescimento dele em termos de onde vinha e para onde vinha. Tinha de ter algum período de adaptação. Nem é o jogo que me deixa mais feliz, o jogo é o que ele é e o que pode dar à equipa. Tem vindo a crescer no que toca ao conhecimento do jogo. Está num contexto completamente diferente e não tenho dúvidas de que terá um futuro muito bom aqui no Sporting. Tanto ele como o Ioannidis deram a energia necessária aos colegas de equipa. Os suplentes foram importantes.»

Apatia da equipa na segunda parte

«É difícil justificar, posso dar a desculpa da falta de energia, mas isso não é desculpa. Não quero pensar que estivéssemos a olhar para o jogo de quarta-feira, mas mais do que tudo temos de perceber que não pode voltar a acontecer. Fizemos o suficiente para ganhar, não deixámos o Estoril criar nada de extraordinário, mas no futuro podemos passar mal. Mais do que razões, é cada um fazer a retrospetiva do jogo e ter consciência a incapacidade que tivemos ao longo do jogo.»