Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 1-0 frente ao Benfica, em jogo da oitava ronda da Liga:



«Vou valorizar o grande jogo que fizemos. Estivemos a competir connosco, batemo-nos e criámos muitas oportunidades. Houve um crescimento muito grande na capacidade de fechar espaços, na intensidade e na agressividade. Por isso, tenho um orgulho muito grande. Sentimos que os resultados que tanto queremos atingir, vão ser atingidos perante esta qualidade individual e coletiva e atitude competitiva que este plantel tem. »



[Quarto vez esta época que a equipa sofre nos descontos]: «Trabalhámos e corremos muito. Num ou noutro momento, pode acontecer estarmos mais desgastados. Da mesma maneira que sofremos, vamos começar a marcar nos últimos minutos. Jogámos contra o campeão nacional. O Benfica teve duas oportunidades claras, nós tivemos três. Alternámos bem as zonas de pressão, tivemos qualidade com bola e nas transições. Temos de estar satisfeitos sabendo que as coisas vão correr bem no final.»



«Obviamente que queremos muito ganhar e pontuar mas sabemos que há algo que nos leva a isso: temos de competir connosco mesmos e cada um tem de acabar sem uma gota de suor por dar. Os nossos adeptos e simpatizantes estão connosco. Temos uma ambição muito grande para continuar a crescer».