Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 4-0 frente ao FC Porto, na 10.ª jornada da Liga:

«[O Estoril teve uma entrada positiva, mas como se gere a equipa depois daqueles erros que levaram ao 2-0?] É duro chegar àquele momento no jogo, com esse resultado. Não reflete a nossa entrada no jogo, mas também temos de viver na realidade. Para ser um Estoril melhor e fazermos diferente, temos de aceitar o que acontece, temos de melhorar essas coisas.»

«[Disse que queria ter uma equipa para competir. Foi complicado responder ou tentar responder ao FC Porto?] O que disse na antevisão era de pôr o foco no que é competir. Também disse que não estou a dizer nada para fugir do objetivo de ganhar todos os jogos. Disseram que eu não acordo e saio da cama a pensar em ganhar. Não foram as minhas palavras. Sou estrangeiro, estou a tentar falar português, às vezes falo bem e noutras não. Não gostei disso, acho que foi uma falta de respeito da imprensa comigo, Vou continuar a fazer um esforço, porque adoro estar aqui e gosto de tentar falar português.

Sobre o jogo, golos mudam jogos, isso é verdade no mundo inteiro. O mais difícil foi conseguir manter os níveis de intensidade nas nossas ações com o resultado de 2-0. Chegámos ao 2-0 muito cedo no jogo e naturalmente que complica. Mostrámos a nossa capacidade no início do jogo e, mesmo com dificuldades na parte final e mais erros, que têm de ser melhorados, mas competir acho que conseguimos. E competir é tentar ganhar todos os jogos.»

«[Como classifica o gesto de fair play do Pepê?] Não estava muito atento a isso, vi o Pedro Amaral e virei-me logo porque ficou claro que ia sair. Disseram-me após o jogo. Temos de respeitar, tenho muito respeito por isso e escrevam sobre esse momento, é algo que ajuda ao futebol.»

«[Kevin Boma cometeu alguns erros, como no segundo golo, passou pela cabeça substituí-lo?] Não gosto de falar muito sobre isso, mas quero dar uma palavra ao Kevin. Vi erros, mas o Kevin Boma vai crescer muito connosco e não tenho a mínima dúvida que temos um jogador que vai fazer uma grande Carreira. Faz parte do crescimento. Sei que sou treinador do Estoril, não tenho todos os jogadores feitos. Aceito e entendo isso e vou ajudar os jogadores.»