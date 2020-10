O Sporting vai renovar o contrato de Matheus Nunes.



Além de uma melhoria salarial, o novo vínculo entre o jovem médio brasileiro e os leões prevê um aumento da cláusula de rescisão - dos 45 para os 60 milhões de euros - e será válido até 2025. Quer assim dizer que o jogador de 22 anos vai acrescentar mais um ano ao contrato atualmente em vigor.



Além disso, a SAD verde e branca já chegou a acordo com o Estoril para a compra dos restantes 50 por cento do passe de Matheus Nunes.



Matheus Nunes chegou a Alvalade proveniente do Estoril na época passada. Depois de ter começado pelos sub-23, o médio saltou para a primeira equipa e fez todos os jogos após a retoma da Liga. Este ano, foi utilizado por Amorim em todos os jogos.