Tiago Margarido, em declarações aos jornalistas, após a derrota do Nacional por 1-0 diante do Estoril, a contar para quinta jornada da Liga:

[O que faltou à equipa para conseguir sair do Estoril com os três pontos?]

«Na primeira parte a equipa chegou muitas vezes às zonas de finalização, faltou-nos concretizar as oportunidades que tivemos em golo. Por isso mesmo, ao intervalo, o resultado era desajustado face à realidade do jogo, com o vento não conseguimos explorar a profundidade que queríamos e a expulsão complicou ainda mais. Criámos oportunidades para chegar ao empate, a meu ver, o lance capital do jogo foi uma grande penalidade sobre o Isaac. Agora, por tudo o que foi o somatório do jogo, podíamos ter tirado mais algo do encontro.»

[Cartão vermelho direto mostrado ao Ulisses?]

«Sinto que foi um momento de desequilíbrio emocional, é algo que temos de corrigir no futuro. Obviamente que a equipa a jogar com dez não tem o mesmo poderio, mas é normal os jogadores errarem, o nosso trabalho é fazer com que os jogadores errem cada vez menos.»