Ian Cathro, treinador do Estoril, diz querer que a sua equipa roce a perfeição diante do Rio Ave, em jogo da sexta jornada da Liga de futebol, em Vila do Conde. Nos últimos três jogos, os estorilistas conseguiram manter a baliza inviolável, em dois empates e uma vitória (sobre o Nacional).

«Mesmo sem sofrer golos nos últimos jogos, sabemos que estamos num campeonato em que vamos sentir dificuldades em todos os jogos. Não sofrer golos é bom, mas queremos não conceder oportunidades», analisou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado.

E acrescentou: «Queremos ser perfeitos, que é muito difícil, quase impossível, mas vamos procurar isso. Queremos melhorar. Vamos procurar ser melhores cada dia e a cada jogo. O nosso caminho é o de melhorar», garantiu Cathro.

O escocês deixou ainda elogios ao adversário, que está colocado na 12.ª posição da tabela, com seis pontos.

«Sabemos que vamos jogar contra uma boa equipa e bem rotinada, com muitos anos com este treinador [Luís Freire]. Acredito que ao longo destes últimos anos têm feito um bom trabalho. Têm uma ideia muito clara e muito tempo com este treinador», terminou.