O Estoril foi multado em 204 euros por «comportamento incorreto do público», associado a palavras de adeptos do clube ao futebolista iraniano do FC Porto, Mehdi Taremi, durante a flash-interview deste ao canal televisivo SportTV, após o apito final no jogo da 7.ª jornada da I Liga, realizado no último sábado, no Estádio António Coimbra da Mota.

«Durante a realização do super flash, aquando da entrevista a ser feita ao jogador Taremi do FC Porto, os adeptos do Estoril alocados na bancada poente, gritaram por quatro vezes as seguintes frases: 1 – “Taremi dum cab***, vai para a natação”; e 2 – “Ó filha da p*** vai pró ca*****”», pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), conhecido nesta terça-feira.

Pelo mesmo jogo, o FC Porto também acabou multado devido à falta do treinador Sérgio Conceição à flash-interview, tenho ainda sido aberto um processo de inquérito.