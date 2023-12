Na véspera da visita do Estoril à Pedreira, Vasco Seabra elogiou o Artur Jorge e considerou que o trabalho que este tem feito no Sp. Braga «fala por si».



«Sei do trabalho que o Artur Jorge tem feito e que fala por si, por isso não vale a pena estar a dizer toda a qualidade que a equipa técnica do Sporting de Braga tem, porque os resultados e os desempenhos são conhecidos», referiu, em conferência de imprensa.



Para o jogo no Minho, os canarinhos não podem contar com Rodrigo Gomes, habitual titular que está cedido pelos bracarenses, uma contrariedade lamentada por Vasco Seabra. Ainda assim, o treinador defendeu que a ausência do internacional sub-21 abre uma oportunidade a outros jogadores.

«É uma oportunidade para outros jogadores poderem mostrar que estão preparados. Temos vindo a dizer que confiamos no grupo, confiamos na equipa que temos e nos jogadores que temos e, portanto, não podemos apenas ficar por aquilo que dizemos», disse.



Vasco Seabra não quis abordar o duelo com o FC Porto, da Taça da Liga, agendado para a próxima quinta-feira, sublinhando que há «um foco absoluto e total» na Liga.

«Neste momento há um foco absoluto e total no que é o campeonato, num jogo contra um adversário muito exigente, pela Liga, e em que acreditamos que vamos ter a capacidade suficiente para estarmos fortes», concluiu.



O Sp. Braga-Estoril joga-se este domingo, às 15h30, na Pedreira.