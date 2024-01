Vasco Seabra abordou, em conferência de imprensa, o erro de Mangala, que resultou no primeiro golo do Moreirense. O treinador dos estorilistas lamentou o lapso do antigo jogador do FC Porto.

«Acho que a equipa se ressentiu do golo, não do erro do Mangala, mas o jogo não acaba. Temos de seguir em frente. O golo deixou o Moreirense mais confortável, mas os erros vão sempre acontecer.»

Aos 31 minutos, Mangala falhou um atraso para Marcelo Carné e Pedro Aparício aproveitou para inaugurar o marcador no Estádio António Coimbra da Mota. A equipa de Vasco Seabra viria a perder o encontro por 3-1 e somou a terceira derrota consecutiva.