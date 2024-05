Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota por 1-0 na receção ao Sporting, na 33.ª jornada da Liga:

«[Que análise faz ao jogo?] Fica um amargo de boca por não levarmos pontos do jogo, fomos competitivos, conseguimos dificultar a entrada do Sporting no último terço, não roubámos muitas bolas à frente como queríamos, mas evitámos que o Sporting entrasse no nosso último terço. O Sporting não criou o que tem criado nos últimos jogos para sair vencedor. Tivemos uma chance muito boa ao poste, depois na segunda parte fomos mais atrevidos, conseguimos sair com mais qualidade e encontrar espaços. Tivemos a coragem que fomos tendo ao longo da época e tenho de valorizar a presença dos nossos adeptos. Muito orgulhoso do nosso trajeto no campeonato e da manutenção garantida.»

«[Jogar no mesmo sistema do Sorting facilitou?] O Sporting já jogou contra equipas que jogam desta forma também. O Sporting foi muito intenso e acompanhámos a intensidade do jogo, na primeira volta não conseguimos fazer isso. Fica o amargo de boca de não termos conseguido fazer frente a este grande que faltava, em relação àquilo que foram os outros compromissos com equipas grandes. Mas os jogadores foram valorizados por esta forma de jogar, o facto de termos chegado à final da Taça da Liga, a venda de dois jogadores em janeiro… dar os parabéns à estrutura do Estoril, porque todos têm sido fundamentais. Não posso deixar de falar dos verdadeiros campeões, os meus jogadores, que são fantásticos na forma como competem e treinam.»

«[Gostava de poder contar com Koba?] Sim, estarmos sempre disponíveis para o receber de braços abertos. Quero que faça uma carreira de alto nível, mas sabemos que vamos perder muitos jogadores, porque não acredito que andem distraídos. Temos muito talento individual na equipa, a equipa passou por momentos atribulados pelas entradas e saídas de jogadores, jovens associados a clube grandes e isso mexe com eles, mas a resposta e entrega em campo foi fantástica. Acreditamos que vamos perder muitos jogadores porque os clubes não andam distraídos. O Koba é um jogador que admiramos e gostamos muito, por isso estamos sempre abertos.»

«[Manter-se na Liga é importante?] É o objetivo da época. Chegamos em último, fomos dando passos para crescermos, tivemos uma fase brilhante com diversas vitórias seguidas, um jogo de muita qualidade e um mês de janeiro muito preenchido com a Taça da Liga. Ter um clube que promove estes jogadores com jogo positivo e competitivo… é um clube que faz falta à Liga, dá-nos todas as condições e sentimos que podemos dar um passo em frente para não dependermos tanto dos últimos jogos, temos condições para conseguir as coisas mais cedo.»