Vasco Seabra, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a derrota por 2-1 frente ao Boavista, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«Sobre o Basso, quero dizer que o conheço dos sub-23. É um jogador que dá liderança, capacidade defensiva e que acrescenta competitividade interna. É um jovem, mas tem experiência e pode ajudar-nos.



Poderíamos ter igualado na primeira parte o que fizemos na segunda. Fomos mais proativos, dominámos, tivemos dinâmica, fomos mais agressivos e fortes na reação à perda e criámos oportunidades. Na primeira parte estivemos amorfos, não procurámos os espaços que estavam lá para explorarmos nem fomos agressivos nos momentos de transição. Sofremos com o que não fizemos. Quero, ainda assim, enaltecer a atitude dos jogadores na segunda parte, fizemos por merecer mais.»



[Golo sofrido em lance de bola parada preocupa-o?]:



«Queremos evitá-los. A verdade é que tivemos uma evolução muito grande desde que chegámos. Sofríamos muito em lances de bola parada, mas ao fim de quatro semanas estancámos. Começmos a ser mais dominadores no jogo aéreo. [O golo] Foi um resalto, uma bola dividida provavelmente entre os nossos dois melhores jogadores no ar. Não conseguimos tirar a bola de forma eficaz. É uma situação que treinamos com regularidade. Estamos melhores nos lances de bola paradas, mas infelizmente sofremos. Temos de crescer, evoluir e evitar esse tipo de situações.



Após a Taça da Liga, conseguimos empatar em Vila do Conde e ganhar ao Estrela. Já fizemos quatro pontos e vínhamos aqui com a expetativa de ganhar ou pontuar. A verdade é que não tivemos a entrada que desejávamos. A resposta na segunda parte mostra-nos o caminho, o que podemos fazer. Temos 14 jogos até final e temos de mostrar o que valemos, o que somos e enfrentar cada jogo com vontade de fazermos melhor.»