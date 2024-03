Vasco Seabra, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória por 1-0 do Estoril sobre o Portimonense:

«Acho que tivemos 80 minutos com bastante qualidade. Alguma ansiedade na parte final. Criámos situações claras de golo, uma bola na barra. Podíamos ter fechado o jogo mais cedo, mas não conseguimos. A equipa sentiu que era preciso estar mais unida atrás, mas ainda demos a oportunidade ao Portimonense. Vitória importante, em casa, frente a um adversário.

João Marques no banco? O Tiago Araújo também começou no banco. Se for a individualizar…Foi chamado à seleção de sub-21, merece, mas teve uma quebra de rendimento, mas é um bom menino e acredito que nos vai ajudar muito na parte final da temporada.

Alívio? Ganhar é sempre bom, tivemos uma fase difícil, acabámos por conseguir vencer um adversário direto. Quem entrar dentro do balneário não vê alívio nos jogadores. Vê que os jogadores sentem que já mereciam isto há muito tempo

Nos pontos esperados, teríamos 31 pontos e não 22 pontos, pelo que temos vindo a fazer. Somos uma equipa que joga para a frente, que valoriza os jogadores. Queremos marcar golos e acabar a época da melhor forma. Já a começar no jogo com o FC Porto.»