Vasco Seabra acredita que o Estoril não está abalado com as três derrotas consecutivas. Na antevisão a jogo com o Arouca, o treinador estorilista espera que a sua equipa «melhore» no encontro deste sábado.

«Não acredito, naturalmente que estamos sempre de sobreaviso, defrontámos um bom adversário, não fomos tão capazes quanto temos sido noutros jogos e efetivamente o que é o nosso foco é ver de que forma podemos melhorar, crescer e sermos melhores. Portanto, o grupo aceita quando temos de fazer correções, tem também uma predisposição muito grande para acreditar no que é capaz de fazer e inverter quando algum resultado não acontece da forma que queremos. Mais do que resultados, tem que ver com comportamentos, tarefas e o que controlamos, que é o nosso desempenho.»

Vasco Seabra aproveitou ainda para lembrar o momento que tanto o Estoril como o Arouca viviam até há 10 dias.

«Acho que são duas equipas que vêm de momentos semelhantes, porque nos últimos cinco jogos somos a sexta equipa com mais pontos conquistados. Acho que por vezes depende da forma como queremos olhar para a coisa, não é? Nos últimos jogos, éramos das equipas com mais pontos conquistados e penso que o Arouca está igual a nós, ou muito próximos.»

O Estoril recebe, este sábado, o Arouca, na Amoreira. O encontro da décima oitava jornada da Liga está marcado para as 15h30.