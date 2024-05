Declarações de Vasco Seabra, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-1) frente ao Moreirense:

«Tivemos a proatividade do jogo, penso que fomos a equipa que mais procurou e que mais chances claras teve para marcar. Estávamos a jogar com uma equipa muito bem treinada, estou orgulhoso dos nossos jogadores e do desempenho coletivo. Foi pena não termos finalizado as jogadas que tivemos, porque fomos capazes de estar no último terço do Moreirense. Poderíamos ter criado ainda mais oportunidades pelo volume de jogo».

[Balanço da temporada] «Nós no Estoril queremos fazer mais e melhor, mas temos de valorizar o facto de termos conseguido a manutenção, porque chegámos com a equipa no último lugar. Houve duas vendas em janeiro, valorizámos os jogadores e fomos à final da Taça da Liga; só perdemos nos penáltis na final da Taça da Liga. No final, a equipa vai continuar a vender mais alguns jogadores, o que representa o talento individual do grupo. Como equipa, fomos capazes de ultrapassar os momentos menos bons. Foi uma época muito positiva, mas, para o ano, queremos fazer melhor».