Vasco Seabra, em declarações na conferência de imprensa, após o triunfo do V. Guimarães sobre o Estoril por 3-1

«Acho que não estivemos ao nosso melhor nível, com falta de pressão em certas alturas. Não me parece que o Vitória nos tenha desconstruído em termos de construção. Sofremos três golos em três carambolas. Temos de ser mais fortes, mais ligados. Temos de estar mais proativos nestas situações. O Vitória não fez o suficiente para estar a vencer por 3-0, não me lembro de mais nenhuma oportunidade. A segunda parte é completamente diferente, tivemos bolas nos postes, várias oportunidades para fazer mais do que um golo.

Todos os jogadores têm fases e momentos. O João Marques fez um bom jogo com o Gil Vicente. Tem uma atitude incrível e estamos aqui para o ajudar, porque ele trabalha mesmo muito.

É a isso que temos de nos agarrar, fizemos 15 remates à baliza, mas também às coisas que temos de corrigir. Temos de crescer e amadurecer, impedir que essas situações possam acontecer. Acreditamos nos jogadores.

Os momentos são criados em função de resultados. Temos de corrigir outras situações, porque fizemos uma boa recuperação frente ao Vizela, uma boa segunda parte frente ao Vitória.

O Guitane um jogador preparado para mais altos voos, cheio de talento. Vai ter muito mercado no final da temporada, agora tem de correr, de ajudar a equipa, isso é o mais importante.

Sinto muito apoio da estrutura, do grupo, das pessoas, temos muito para fazer juntos, temos de estar ligados, para termos em resultados o que temos feito em exibições. Houve jogos em que não fomos capazes de mostrar isso, mas sinto que essa estrelinha vai voltar. Não sofrer e marcar golos.»