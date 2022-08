Nelson Veríssimo elogiou neste sábado a qualidade do V. Guimarães, antes do encontro do Estoril em casa da equipa vimaranense.

«É uma boa equipa, com qualidade individual e coletiva. Estamos preparados para um jogo difícil, há que reconhecer que o adversário tem qualidade, mas estamos acima de tudo focados no que temos de fazer», referiu Veríssimo.

A equipa canarinha venceu na primeira jornada o Famalicão em casa, mas o antigo treinador do Benfica diz que ainda há muito por onde evoluir.

«Temos de perceber onde podemos melhorar, tanto a atacar como a defender e, já projetando o jogo com o Vitória, há situações que pretendemos ver melhoradas», acrecentou Nélson Veríssimo.

O V. Guimarães-Estoril está marcado para as 20h30 deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques.